Un judet din Romania a alocat 25 mil.de Euro pentru modernizarea infrastructurii rutiere in 2018 Consiliul Judetean Cluj a emis o informare de presa prin care comunca faptul ca s-a votat alocarea sumei de 115.9 milioane de lei, adica aproximativ 25 de milioane de euro, din bugetul local, pentru lucrari de modernizare si reabilitare, care se vor desfasura pe 26 de drumuri judetene, cu o lungime totala de 304 kilometri.

Plenul Consiliului Judetean Cluj a adoptat luni, 19 februarie, lista celor 26 de drumuri judetene care vor beneficia de lucrari de imbunatatire, in valoare totala de 2115.899.670 de lei.

Alin Tise, presedintele CJ Cluj, declara ca: "2018 e anul in care aceste...