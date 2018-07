„Salutare! Îmi pare rău să vă anunţ că mă retrag de la această ediţie a turneului de la Wimbledon. Am făcut progrese majore la antrenamente şi la meciurile oficiale în ultimele 10 zile, dar după discuţii cu echipa mea, am decis că e prea devreme să joc meciuri care se pot întinde pe durata a cinci seturi. Am făcut tot ce se putea face pentru a fi pregătit la timp. Voi începe pregătirile pe hard şi voi continua să mă recuperez şi de-abia aştept turneele de pe hardul american. Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de încurajare. Sunt fericirt că pot juca după atâta timp”, a fost mesajul postat de Murray, pe contul oficial de Facebook.

Andy Murray le-a dat... citeste mai mult

acum 32 min. in Sport, Vizualizari: 28 , Sursa: Mediafax in