Duminica, 15 Aprilie, 15:49

Concordia Chiajna a câștigat meciul cu Juventus, 2-1, într-un meci din etapa a 5-a din play-out Ligii 1.

Juventus a deschis scorul în minutul 27, prin fundașul stânga Florin Ștefan, 21 de ani. Jucătorul a pătruns pe partea stângă, a profitat de ezitările lui Albu și Patache și a marcat cu un șut puternic. Acesta a fost primul gol marcat de fundaș în Liga 1 (Video aici) După meci, fotbalistul a oferit mai multe declarații amuzante.

"Se pare că e primul meu gol în Liga 1. Vă rămâne ca amintire ca primul gol. Dar sunt trist că am pierdut. Prima repriză a fost una bună, dar nu știu ce a fost în a doua. Poate am căzut fizic, ne-am relaxat. Am primit gol... citeste mai mult

