Ciprian Deac a declarat că titlul câştigat de CFR e pe deplin meritat, iar artizanul e Dan Petrescu, antrenor ce ar trebui să aibă un contract de genul pe care-l avea Alex Ferguson la Manchester United.

