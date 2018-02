Un italian de 39 de ani cautat la nivel international, depistat de politistii romani in Valcea Un cetatean italian, in varsta de 39 de ani, cautat la nivel international de autoritatile italiene pentru primirea in mod ilegal de bunuri provenind din infractiuni a fost depistat de politistii romani, in judetului Valcea, transmite IGPR.

Mai multe despre romani, international, valcea, italian Sursa foto: Facebook/ Politia Romana Social citeste mai mult

azi, 18:43 in Social, Vizualizari: 71 , Sursa: 9am in