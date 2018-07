Un susţinător al grupării jihadiste Statul Islamic (SI) a fost găsit vinovat de faptul că a vrut să o decapiteze pe şefa Guvernului britanic Theresa May, într-un atentat sinucigaş, de către tribunalul penal Old Bailey de la Londra, relatează AFP.

Naa'imur Zakariyah Rahman, în vârstă de 20 de ani, arestat în noiembrie, voia astfel ”să facă titlurile”, ducându-se la numărul 10, pe Downing Street, reşedinţa prim-ministrului, într-un moment în care May s-ar fi adresat presei, în afara clădirii, potrivit acuzării.

