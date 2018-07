Franţa a câştigat finala Mondialului fără drept de apel! La un moment dat, tabela arăta un neverosimil 4-1, iar pe final, trupa lui Deschamps a fost chiar la un pas de a face 5-2!

Din 1970 nu se mai întâmplase ca într-o finală de Cupa Mondială una dintre echipe să înscrie patru goluri. Chiar dacă naţionala ţării sale a fost învinsă clar, croatul Dejan Lovren a oferit, potrivit Digi Sport, o serie de declaraţii fără nicio legătură cu realitatea de pe teren.

Ce a spus Lovren?

*Astăzi, noi am fost cei mai buni şi, per total, de asemenea, am fost mai buni. Franţa n-a jucat fotbal, ci a aşteptat ocazii pentru a înscrie. A mizat... citeste mai mult

azi, 06:27 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in