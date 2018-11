Cei 4.000 de locuitori ai unui oraş din Alaska se pregătesc de noaptea cea mai lungă din această iarnă. Asta pentru că localitatea Utqiagvik va fi în întuneric total timp de 65 de zile, până pe 23 ianuarie anul viitor.

Acest fenomen are loc în fiecare an. Dacă locuieşti dincolo de Cercul Polar vei fi martorul unei zile în care Soarele apune pentru aproape toată iarna. Vestea bună este că vara Soarele nu va apune zile întregi”, a declarat un meteorolog pentru CNN.

Deşi Utqiagvik nu este singurul oraş din Alaska în care este vizibil acest fenomen, este primul în care are loc noaptea polară, datorită faptului că este cel mai nordic. Tot aici s-a... citeste mai mult