TRAGIC… In aceasta dimineata, un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, inginer constructor, si-a piedut viata intr-un grav accident, provocat de niste tineri teribilisti, care faceau, la ora 6,00 dimineata, intreceri cu masinile! Inginerul se afla la volanul masinii sale, indreptandu-se spre localitatea Bacani, iar din fata, brusc, i-a aparut o masina, care circula cu mare viteza. Impactul a fost inevitabil, inginerul Dumitru Z. nemaiputand face nicio manevra, a fost, pur si simplu, strivit. La fata locului au venit, in scurt timp, Ambulanta, dar si Descarcerarea. Dupa ce salvatorii au scos victima dintre fiarele contorsionate, acestia...