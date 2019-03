Un inconstient s-a napustit pe contransens si a tamponat o masina care circula regulamentar

Duminica, in jurul orei 22:30, S.Daniel, in varsta de 20 de ani, din satul Tirlele Filiu, in timp ce efectua cu autoturismul manevra de mers inapoi, pe o strada din localitate, a accidentat o fetita, de 13 ani, care se deplasa pe carosabil, dupa care...

Info Braila, 24 August 2015