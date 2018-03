Oliver Jens Schmitt, autorul unei recente biografii a lui Corneliu Zelea Codreanu, aparuta la Editura Humanitas, vorbeste despre Romania asumat, cu o luciditate lipsita de patos. O Romanie care implineste un secol de unitate, dar care a trecut prin cateva experiente greu de indurat, de la derapajele din interbelic la dictatura comunista si pana la experientele ultimilor ani, in care vede o revenire la putere a postcomunistilor.

Ce e de facut ca ne punem iarasi pe drumul drept si sa avem o voce europeana? In primul rand, spune Schmitt, Romania are nevoie de opozitie politica, asa cum a fost opozitia transilvana facuta de Maniu. Mai apoi, are nevoie de politicieni... citeste mai mult

azi, 09:46 in Politica, Vizualizari: 50 , Sursa: Realitatea in