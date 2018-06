PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL, in calitate de lichidator judiciar al Debitoarei C.N.M. NAVROM SA. CONSTANTA (in faliment), în dosarul nr. 9/118/1998 (nr. vechi 2643/com/1998), aflat pe rolul Tribunalului Constanta, anunţă scoaterea la vânzare prin licitatie publica deschisa, ascendenta, cu strigare, a imobilului situat in incinta Port Constanta, Poarta nr. 2, judeţul Constanţa, având o suprafaţa construită la sol este de 3.396 m.p., regim de înălţime P+1E.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru bunurile menţionate este de 199.000 euro, la care se adaugă TVA-ul... citeste mai mult