Lucian Grecu, patronul Hotelului Unirea, intentioneaza, prin societatea Metex SA, pe care o patroneaza, sa construiasca un ansamblu de birouri si locuinte pe amplasamentul fostei fabrici Nicolina.

Terenul a fost cumparat in 2012, iar suprafata detinuta este de 12.460 metri patrati. Insa, in proiect mai este prezenta si societatea Start Up Eurobrand SA, unde asociati sunt inregistrati Ciprian Mihai Marcu si Cecilia Elena Blaga.

Recent, municipalitatea ieseana a introdus Planul Urbanistic Zonal (PUZ) in dezbatere... citeste mai mult

