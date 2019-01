Un iesean a fost OMORAT in bataie in centrul Iasului. Criminalul s-a cinstit cu berea pe care victima sa o cumparase

Un iesean a fost omorat in bataie in zona Independentei. Intamplarea socanta s-a petrecut in vara anului trecut, insa abia zilele trecute criminalul a ajuns in fata judecatorilor.

Cert este ca, in noaptea de 28 spre 29 iulie 2018, Victor Tantaru a mers la un magazin sa cumpere bere. Acolo, doi indivizi s-au luat de el. Dupa un schimb de replici, Petru Moloman l-a luat la bataie pe Victor, lovindu-l cu pumii si picioarele in cap si pe unde a apucat.... citeste mai mult

