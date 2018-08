Un husean, cu jalba-n protap la primar de fricã sã nu fie inundat!

SOLICITARE… Un husean care locuieste pe strada Fundãtura Bariera Pascal, nr. 26, reclamã faptul cã, din pricina drumului stricat, la fiecare ploaie, apa toatã si aluviunile îi vin în curte. Ar vrea ca Primãria, cu un utilaj, sã vinã sã îndrepe drumul, nu de alta, dar vine toamna, vin alte ploi si se teme de inundatii.

“Eu am fost la domnul primar, dar mi-a zis, ca sã spun drept, faptul cã nu are timp. Eu am vrut sã îi spun cã situatia mea, de pe strada Fundãtura Bariera Pascal, este dificilã, cãci, la prima ploaie, tot mâlul si toatã apa îmi va veni iar la mine în curte. Acum trebuit fãcut ceva, cât se poate interveni”, spune Stefan Filimon, 68 de ani.... citeste mai mult

