Un hot cu pofta de mancare! A furat branza dintr-un beci, iar mai apoi a mancat-o. Acum este dupa gratii

- Cum staţi cu pofta de mâncare? întreabă doctorul. - Pai, să vedeţi, câteodată am poftă, câteodată nu am. - Şi când nu aveţi poftă de mâncare? - În special după ce am mâncat…

Ziua de Constanta, 24 Noiembrie 2014