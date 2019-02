Hagi s-a declarat mulţumit după remiza cu Craiova, scor 0-0. "Regele" spune că momentan nicio echipă nu are ritm, iar partida din această seară a oferit un spectacol pe măsură. Hagi l-a lăudat şi pe Tudor Băluţă, care nu s-a antrenat în cele două zile pe care le-a petrecut în Anglia, unde a semnat cu Brighton, dar în prima etapă de la reluare a fost integralist.

Nivelul jocului l-a mulţumit pe Hagi: "Un adversar puternic, care joacă fotbal. Am avut momentele noastre bune, unde n-am avut şansă. Am avut ocazii să câştigăm meciul, chiar dacă ei au ratat un penalty. Nu ştiu dacă a fost... citeste mai mult

