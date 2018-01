Un grup de elevi a fost izbit de o masina, in Bistrita Cativa elevi care se indreptau spre scoala din localitatea Nepos, judetul Bistrita-Nasaud, au fost loviti de o masina. Patru dintre copii au fost raniti, dar sunt constienti. Social Accidentul s-a produs miercuri dimineata, in localitatea Nepos. Un elev in varsta de 15 ani a fost cel care a anuntat 112, spunand ca a fost lovit de o masina in timp ce mergea spre scoala, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).

