Mihai Pintilii a închis tabela la 3-0 în meciul cu Astra, reuşind să puncteze cu un şut superb din afara careului. La final, mijlocaşul a spus că îi este frică atunci când e nevoit să şuteze, din cauza operaţiei pe care a suferit-o recent.

"Dau rar, dar le dau (n.r întrebat de gol)! Mă bucur că am marcat, dar mă bucur şi mai mult că am câştigat. Mi-e frică să mai dau la poartă, am o teamă, dar acum mi-a venit bine mingea. Budescu e un jucător profesionist, nu cred că va mai face greşeala pe care a făcut-o la meciul cu Craiova. Mai sunt... citeste mai mult

