Divizia cehă Unipetrol a gigantului polonez PKN Orlen intenţionează să se extindă în ţările vecine şi ar putea achiziţiona între 10 şi 20 de staţii de alimentare pe una dintre pieţele respective pentru început, a anunţat directorul executiv adjunct al Unipetrol, Tomasz Wiatrak, scrie Warsaw Voice.

Unipetrol ar urma să cumpere staţii de la jucătorii existenţi pe piaţă, urmând să crească treptat numărul acestora, dezvoltând o reţea fie sub marca cehă Benzina, fie sub brandul Orlen.

În plus, Unipetrol ar putea pătrunde pe a doua piaţă analizată anul viitor.

Analiştii cred că Unipetrol îşi va începe expansiunea cu Slovacia, unde marca Benzina este recunoscută.... citeste mai mult