Un gigant de pe piata telefoniei mobile vrea sa suprataxeze clientii Grupul Telekom Romania, unul din cei mai mari jucatori de pe piata de comunicatii, ia in calcul sa ceara aprobarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) privind suprataxarea clientilor in cazul serviciilor de roaming, conform declaratiilor directorului general al companiei, Miroslav Majoroš.

Telekom a reclamat faptul ca a suferit pierderi de milioane de euro, din cauza faptului ca utilizatorii sunt tarifati pentru serviciul de roaming in UE la fel ca in Romania. Din acest motiv, Telekom intentioneaza sa solicite suprataxarea serviciilor in roaming, la Autoritates Nationala