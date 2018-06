Un gigant american isi dezvolta business-ul in Capitala Schlumberger, una dintre cele mai mari multinationale americane din industria de petrol a pus ochii pe Bucuresti.

Schlumberger, cel mai mare furnizor de tehnologie pentru industria de petrol si gaze la nivel global, a semnat cu Forte Partners pentru a inchiria 4.000 mp de birouri in cladirea The Bridge II aflata in prezent in construc­­tie in zona Or­hi­deea din Capi­tala.

Schlumberger are in prezent birouri in America House si in AFI Park, iar The Bridge se afla practic la jumatatea distantei intre cele doua. Schlumberger este o companie americana cu venituri anuale de 28... citeste mai mult