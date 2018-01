Un geolog a descoperit ca Etna nu este vulcan!

Se pare ca renumitul munte sicilian Etna nu ar fi un vulcan, ci mai degraba un gheizer urias, ipoteza sustinuta, in opinia cercetatorului italian Carmelo Ferlito, de cantitatea mare de abur si alte substante usoare aruncate in aer.



"Ca principiu de functionare, acest vulcan seamana cu un gheizer urias, cu un fel de teava de evacuare. Rolul de conducta fiind jucat, in acest caz, de 'conductele de lava', prin care se ridica la suprafata Pamantului milioane de tone de apa clocotita si gaze. Cand ea se astupa din cauza depunerilor de lava, emisiile de gaze... citeste mai mult