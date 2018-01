O acţiune coordonată a forţelor de poliţie din mai multe ţări europene a dus la închiderea unui furnizor ilegal de servicii de televiziune prin internet, care ajunsese la un un portofoliu de 500.000 de abonaţi pe întregul continent, scrie portalul Broadband TV News.

Furnizorul avea în ofertă nu mai puţin de 1.200 de posturi TV, printre care şi Sky UK, Sky Deutschland and Sky Italia, the Greek Nova TV, the Dutch Ziggo Sport sau Fox Sports, şi avea un cost de 10 până la 20 de euro, un preţ extrem de mic în raport cu tarifele practicate de operatorii de telecom de pe pieţele occidentale.... citeste mai mult