Îl cheamă Andrei Budai, este frizer de meserie, şi a ajuns celebru după ce o iniţiativă lăudabilă: îi tunde gratis pe oamenii fără adăpost din oraşul Portsmouth, din sudul Marii Britanii. El a fost premiat pentru gestul lui în cadrul galei “We can do it”, organizată de ziarul local The News, scrie Gazeta de România. Andrei a primit trofeul “Service with a Smile”.

De loc din Junedoara, Andrei administrează din 2017 un salon de frizerie, iar din februarie anul acesta îşi oferă serviciile gratuit persoanelor fără posibilităţi materiale. Ideea i-a venit după ce a văzut mai multe videoclipuri pe internet, în care şi alţi frizeri,

