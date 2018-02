In perioada Postului Pastelui, in fiecare vineri, in catedrala Sf Iosif din Bucuresti se va da binecuvantarea cu relicva care contine un fragment din coroana de spini a Mantuitorului.

Relicva, care se afla acum in posesia catedralei catolice Sf Iosif din Capitala, i-a apartinut monseniorului Vladimir Ghika, potrivit stirilekanald.ro.

Acesta a primit pretioasa relicva de la Arhiepiscopul Parisului, fragmentul fiind din Coroana Mantuitorului care se pastrează in Catedrala Notre-Dame din capitala Frantei.

Conform marturiilor, monseniorul Ghika a pastrat aceasta relicva cu bucatica din Coroana de Spini a... citeste mai mult