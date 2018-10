Șapte jucători sunt cercetați în Italia după ce l-au bătut pe un individ într-o discotecă din Reggio, pe 23 decembrie 2016. Procesul fotbaliștilor, între care se află și fundașul Vasile Mogoș, a început pe 29 septembrie.

Simone Calvano (25 de ani, azi la Verona în Serie B), Federico Angiulli (26 de ani, Catania/ Serie C), Otin Hector Lafuente (22 de ani, jucător în liga a treia spaniolă), Raffaele Nole (34 de ani, Pro Piacenza, Serie C), Jacopo Manconi (24 ani, Novara/ Serie C), Marco Guidone (27 de ani, Padova/ Serie B) și Vasile Mogoș (25 ani la Cremonese, Serie B) sunt acuzați că l-au bătut pe un individ de 22 de ani din San Martino, provocându-i răni... citeste mai mult