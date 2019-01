George Puşcaş a făcut o vizită la celebrul restaurant din Dubai unde celebrul chef Salt Bae oferă cele mai exotice fripturi. Internaţionalul român şi-a comandat o friptura îmbrăcată în aur.

Preţul din meniu pentru un astfel de preparat e de 1.200 de euro.

Totul a fost filmat și postat pe Instagram!

View this post on Instagram Best meat i’ve ever experienced ? ? #saltbae #NusrEt #Dubai

A post shared by George Pușcaș (@puski96) on Jan 7, 2019 at 8:01am PST

citeste mai mult

acum 12 min. in Actualitate, Vizualizari: 5 , Sursa: Antena 3 in