Un fotbalist din Italia si-a ucis fosta iubita si s-a sinucis

Fosta iubita a senatorului Alexandru Mazare, fosta candidata, in 2012, la Primaria Costinesti din partea Partidului Conservator si fosta candidata la Camera Deputatilor in 2012, din partea PP DD, Ema Gavrila ar fi fost atacata, in week-end,, pe...

Observator de Constanta, 12 Noiembrie 2013