Un fost primar al Capitalei vinde un palat de șase milioane de euro (VIDEO)

Un fost primar al Capitalei, Crin Halaicu, vinde un imobil uriaș cu șase milioane de euro. Are 16 camere, două piscine, teren de tenis, are și ponton. Imaginile cu imobilul au fost postate pe Facebook.

Fortăreața de șase milioane de euro a lui Crin Halaicu este în continuare la vânzare. Domeniul se află în Mogoșoaia, la numai 15 kilometri de centrul Bucureștiului. Amplasamentul este unic, lucru datorat poziționării sale, între Lacul Mogoșoaia și una dintre pădurile din zonă.

Conform descrierii de pe site-ul unde este postat anunțul, vila are o suprafață de 3.000 mp și terenul pe care a fost construită are 10.000 mp.

