Dacian Cioloș, președintele Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) vine miercuri, 13 martie, la Botoșani, pentru o întâlnire internă cu membrii și susținătorii partidului care va avea loc la Uvertura Mall, et. 4, începând cu ora 10.00.

După această întâlnire, în jurul orei 11.00, Dacian Cioloș împreună cu alți doi candidați de pe lista Alianței 2020 USR PLUS la europarlamentare (Ramona Strugariu și Liviu Iolu) vor fi împreună cu echipa Grupului de Inițiativă Județean Botoșani PLUS în centrul orașului la o acțiune de strângere de semnături.

Este pentru... citeste mai mult

acum 22 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Botosaneanul in