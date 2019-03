Leonard Miron, fostul prezentator de la TVR, a aflat de ceva timp că suferă de cancer. Același tip, pancreatic, din cauza căruia mama lui s-a stins din viață în urmă cu ceva timp. Vedeta susține că s-a lăsat de fumat și că urmează un tratament revoluționar la Londra.

„Nu am făcut chimioterapie pentru a nu-mi distruge organismul. Am ales un tratament revoluționar la Londra, unde doar tumora e radiată. Procedura durează cinci ore, timp în care trebuie să stai nemișcat. În noiembrie 2018 am făcut tratamentul, iar luna trecută analizele au ieșit bine. Soiul rău... citeste mai mult

acum 13 min. in Actualitate, Vizualizari: 12 , Sursa: Jurnalul National in