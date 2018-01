Un fost politist rus a fost condamnat pentru uciderea a 22 de femei Mikhail Popkov, un fost politist rus a fost condamnat pentru uciderea a 22 de femei. Barbatul a fost prezentat instantei miercuri, pentru alte 59 de crime. Captura foto: Youtube Social Barbatul in varsta de 53 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat in 22 de cazuri de ucidere, din orasul Angarsk.

Se pare ca fostul politist le-a atras pe cele 22 de femei in masina de serviciu si le-a ucis, dupa care le-a abandonat in padure, cimitire sau la marginea drumului. Doua dintre femei au reusit sa supravietuiasca. Isi alegea victime in stare... citeste mai mult

