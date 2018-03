McDougal, în vârstă de 46 de ani, susţine că l-a întâlnit pe Trump în 2006 la reşedinţa proprietarului revistei Playboy, apoi l-a însoţit pe miliardar în clădirea Trump Tower. La acea vreme, Trump era căsătorit de aproape doi ani cu modelul sloven Melania Knauss.

"Vă pot spune că ne-am văzut cel puţin de cinci ori pe lună, chiar mai mult. După ce am fost intimi, a încercat să mă plătească şi nu am ştiut cum să reacţionez la asta. Nu ştiu ce privire am avut, dar probabil a fost foarte tristă. I-am răspuns că nu sunt genul acela de femeie. Apoi el a spus .... citeste mai mult

