Gică Popescu a dezvăluit la Antena 3 că are mari probleme de sănătate. "Fac sport. De trei ori pe săptămână fac cardio, în rest sală. Joc şi tenis şi fotbal. Am însă probleme importante cu genunchii. Am artroză la ambii genunchi. Sper să o duc...

Jurnalul National, 26 Iunie 2016