Un fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii confirmă că Laura Codruța Kovesi nu a ajuns în funcția de procuror-șef al DNA la inițiativa Monei Pivniceru și că aceste numiri au venit în plic și s-au făcut presiuni din zona serviciilor de informații astfel încât CSM să dea un aviz pozitiv.

"Sunt in masura sa confirm si eu ca demisia Monei Pivniceru, in martie 2013, a avut loc exact in conditiile in care i se impusesera acele numiri la varful parchetelor. Mutarile venisera in plic, dar acum aflu exact de unde. In plus, aceste numiri fusesera acceptate deja, in aceleasi conditii neguroase, de sectia de... citeste mai mult