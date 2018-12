Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacşu, a anunţat, vineri, că a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu excepţie de neconstituţionalitate privind termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestaţii în anulare.

"Astăzi (vineri -n.r.), în nume personal, am formulat o petiţie adresată Avocatului Poporului, prin care am solicitat sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate în ce priveşte art. 428 alin. 1 Cpp, care prevede termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestaţii în anulare.În motivare am plecat de la efectele Deciziei CCR nr. 685/2018 şi de... citeste mai mult