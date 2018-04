Luni, 16 Aprilie, 18:45

Ciprian Marica, fostul jucător al celor de la FCSB și Dinamo, susține că a fost prezent la derby-ul Ligii a 4-a dintre CSA Steaua și Academia Rapid, scor 1-3, însă a rămas profund dezamăgit.

"Am fost să văd acest derby, dar am plecat la pauză. Nu m-am regăsit în ceea ce am văzut. Erau femei cu copii în brațe care plângeau. Aceste evenimente n-au ce căuta pe un teren de fotbal. Nu e normal așa ceva", a declarat Marica la TVR 1.

Ciprian Marica (32 de ani) a jucat pentru FCSB în 2016, însă fotbalul l-a început la Dinamo. De-a lungul carierei a mai... citeste mai mult