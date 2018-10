Industria locală hi-tech are nevoie de companii antreprenoriale care să se extindă la nivel global, nu doar de centrele multinaţionalelor - care pot fi mutate uşor în alte ţări cu costuri mai mici, afirmă Dania Şelaru, fondatorul Manager Pro.

România are o fereastră de oportunitate de câţiva ani în care ar trebui să susţină dez­vol­tarea companiilor locale de IT care pot ieşi cu produse proprii pe piaţa globală în condiţiile în care businessul de externalizare de servicii şi de dezvoltare de software care a explodat în ultimul deceniu în România poa­te migra în viitor spre alte pieţe mai ieftine.

