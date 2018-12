Actualul antrenor al lui Marius Copil şi fostul colaborator al Simonei Halep, Andrei Pavel, a vorbit despre posibilitatea de a-l înlocui pe Darren Cahill, într-un moment în care numărul 1 mondial are de luat o decizie importantă.

Deşi Halep crede că poate duce toată munca pe umerii săi, Pavel e de părere că numărul 1 mondial are nevoie de ajutor: "E decizia ei, dar nu cred că o să stea foarte mult. Sigur că a acumulat experienţă, dar e decizia ei, încă o dată. Cred că îi trebuie un antrenor, poate încă n-a găsit ceea ce a vrut, însă e greu singur. Eu am făcut-o o perioadă şi a fost... citeste mai mult