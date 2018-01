Un fost coleg al polițistului pedofil s-a hotărât să rupă tăcerea. Bărbatul a povestit un incident din 2015, unde Eugen Stan ar fi fost implicat într-un nou incident asemănător.

”I se spunea violatorul. În 2015 a intrat peste o femeie în casă. La scurt timp a apărut și soțul acesteia. Eugen Stan i-ar fi rupt lenjeria intimă doamnei, s-a luat la bătaie cu soțul, însă totul s-a mușamalizat. Am înțeles că s-a clasat dosarul. Nouă nu ne venea să credem. Ne-a stricat imaginea tuturor. Când am văzut imaginile, eu, împreună cu alți colegi, ne-am dat seama că este el. Am sesizat șefii, dar nu ne venea să credem că e el.”, a declarat polițistul.

