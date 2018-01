Miercuri, 03 Ianuarie, 18:12

Marius Șumudică a dezvăluit că a purtat o discuție cu fostul atacant al celor de la FCSB, Claudiu Keșeru, iar jucătorul i-a transmis că și-ar dori să lucreze alături de el. Totuși, un transfer este improbabil în această iarnă.

Tehnicianul lui Kayserispor este încrezător că la un moment dat va ajuge să colaboreze cu Keșeru, care mai are contract cu bulgarii de la Ludogoreț până în vară.

"Am vorbit cu Keşeru şi mi-a spus că şi-ar dori foarte mult să lucreze cu mine. Cred că în viitor vom putea lucra împreună, dar nu se pune problema acum, mai ales că el are contract până în vară cu Ludogoreţ şi e... citeste mai mult