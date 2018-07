Un fermier din Cluj si un francez au fost chemati la Politie dupa ce au scris pe camp un mesaj obscen anti-PSD.

Politia ii asteapta la sectie, duminica, pe un roman si un francez care au scris un mesaj obscen la adresa PSD cu o grapa, intr-o miriste, pe un deal in apropierea orasului Cluj.

In plus, celor doi li s-a sugerat sa stearga intre timp mesajul, scris in asa fel incat sa poata fi citit din avion de cei care zboara la si dinspre Cluj.

Sorin Bobis, unul dintre autorii mesajului, a declarat ca mesajul anti-PSD pus pe deal a fost preluat de la romanii care au venit din strainatate.

„Am prezentat cel mai mare banner din lume, care se intinde... citeste mai mult

