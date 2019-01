Evenimentul “Scratch și… Gool!” organizat de Asociația Pro Teodor Murășanu în Școala Teodor Murășanu din Turda a fost desemnat finalist la categoria Kick and Code în cadrul Meet and Code. Evenimentul, organizat în cadrul Europe Code Week și finanțat din fondul Meet and Code coordonat în România de Asociația Techsoup, a provocat 21 de elevi cu vârsta între 9 și 11 ani să joace fotbal prin reguli create chiar în limbajul de programare vizuală Scratch.

