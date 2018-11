Actuala guvernare are "zero credibilitate" în Uniunea Europeană, şi ar putea rata oportunităţile pe care le poate aduce preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan.

"Această preşedinţie este cea mai bună oportunitate pe care o avem de când am devenit stat membru al UE. (...) Guvernul PSD - ALDE condus de Viorica Dăncilă are în acest moment zero credibilitate în UE şi mi-e teamă că acest guvern va rata oportunităţile pe care această preşedinţie le poate aduce României. (...) Sunt izolaţi şi asta înseamnă că nu vor putea obţine nimic pentru români în următorii ani şi s-a văzut asta chiar în ultimele săptămâni când au... citeste mai mult