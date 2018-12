„Ma întreb dacă, pana la urma, prelungirea - in afara prevederilor legii - a mandatului dlui G-ral Ciuca nu are de-a face cu informaţiile circulate in presa cum ca ar putea prelua şefia PNL după ieşirea din Armata ...Ori singura modalitate ca acest lucru sa nu se întâmple, încurcând socotelile «liberalilor patrioţi» intr-un an electoral important, era tocmai ... prelungirea mandatului lui la comanda Armatei? (O fi vreo camera la portiţa secreta a Cotrocenilor, sa vedem dacă nu cumva or fi utilizat-o zilele astea niscaiva «liberali patrioţi»?)“, a scris Ioan Mircea Pascu... citeste mai mult

