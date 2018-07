La Arenele Romane din Capitala (Parcul Carol) se va desfasura, in perioada 5-7 noiembrie 2010 competitia Global Battle Of The Bands (GBOB), dedicata muzicii live, considerata a fi cea mai mare de acest fel din lume, reunind 12.000 de muzicieni din...

Ziua Veche, 29 Septembrie 2010