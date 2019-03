Un episod din "The Simpsons", cu vocea lui Michael Jackson, retras de la difuzare

Un episod mai vechi din serialul animat "The Simpsons", ce include un personaj a cărui voce era asigurată de cântăreţul Michael Jackson, a fost retras de la toate difuzările sale viitoare, a dezvăluit unul dintre producătorii show-ului, după ce HBO a transmis recent un documentar despre presupuse abuzuri sexuale ce ar fi fost comise de starul pop asupra unor minori, informează Reuters.

"În mod clar, am simţit că aceasta era singura alegere pe care puteam să o facem", a declarat producătorul de televiziune James L. Brooks, citat de The Wall Street Journal.

