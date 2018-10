Elicopterul s-a prăbuşit în parcarea arenei şi deocamdată nu se ştie câte persoane erau la bord. Proprietarul clubului este thailandezul Vichai Srivaddhanaprabha, care obişnuieşte să vină cu elicopterul la meciului echipei Leicester de pe teren propriu. Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD

— Mr Geoff Peters (@mrgeoffpeters) October 27, 2018 citeste mai mult

ieri, 23:56 in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in