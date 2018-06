Acuzații grave la o școală din Cluj: un elev de 12 ani a reclamat că a fost bătut de un coleg care i-a cerut o taxă de protecție, chiar sub ochii unei profesoare. Și susține că tot el a fost cel găsit vinovat. Conducerea şcolii recunoaște incidentul, dar are o explicație bizară: totul s-a petrecut într-o pauză. Inspectoratul școlar a anunțat că va trimite o comisie de anchetă.

Băiatul, elev în clasa a VI-a la Școala Gheorghe Şincai din Floreşti, judeţul Cluj, susține că, în ultima lună, a fost bătut chiar în timpul orei de fizică de un...

